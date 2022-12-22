На очереди ещё 33 села в будущем году
В пяти малых селах в Бурятии с населением менее 230 человек заработали беспроводной интернет четвёртого поколения LTE/4G и сотовая связь.
- В декабре базовые станции заработали в Хара-Кутуле Заиграевского района, Боксоне и Балакте Окинского района, Верхнем Бургалтае и Малом Нарыне Джидинского района. Теперь жители этих сёл смогут пользоваться беспроводным интернетом, - сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в своем телеграмм канале.
По словам Алексея Цыденова, в будущем году сотовой связью обеспечат еще 33 села. Программа устранения цифрового неравенства запущена по поручению президента Владимира Путина.
Мобильная связь появилась ещё в пяти отдалённых сёлах Бурятии
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