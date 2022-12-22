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«Пушистое золото Сибири»: В Бурятии сняли фильм о баргузинском соболе

«Пушистое золото Сибири»: В Бурятии сняли фильм о баргузинском соболе
Общество, 
Фильм был снят в рамках экологического проекта

ФГБУ «Заповедное Подлеморье» показало познавательный фильм о жизни и повадках самого милого и симпатичного обитателя тайги – баргузинского соболя.

- Видеоролик «Баргузинский соболь – пушистое золото Сибири» был смонтирован в рамках республиканского эколого-просветительского проекта «Баргузинский заповедник – территория вдохновения». Проект рассказывает об истории и деятельности первого государственного заповедника России – Баргузинского заповедника. 11 января 2023 года ему исполняется 107 лет, - рассказали сотрудники «Заповедного Подлеморья».

Ролик будет интересен широкому кругу любителей природы, учащимся средних школ, студентам. В нём рассказывается о том, зачем учредили Баргузинский заповедник, какой зверёк оказался в «опале», каким образом он был спасён, а также о биологических особенностях баргузинского соболя.

Фильм можно посмотреть на YouTube-канале «Заповедное Подлеморье». 
фильм соболь

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