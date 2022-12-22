«Пушистое золото Сибири»: В Бурятии сняли фильм о баргузинском соболе

Фильм был снят в рамках экологического проекта



ФГБУ «Заповедное Подлеморье» показало познавательный фильм о жизни и повадках самого милого и симпатичного обитателя тайги – баргузинского соболя.



- Видеоролик «Баргузинский соболь – пушистое золото Сибири» был смонтирован в рамках республиканского эколого-просветительского проекта «Баргузинский заповедник – территория вдохновения». Проект рассказывает об истории и деятельности первого государственного заповедника России – Баргузинского заповедника. 11 января 2023 года ему исполняется 107 лет, - рассказали сотрудники «Заповедного Подлеморья».



Ролик будет интересен широкому кругу любителей природы, учащимся средних школ, студентам. В нём рассказывается о том, зачем учредили Баргузинский заповедник, какой зверёк оказался в «опале», каким образом он был спасён, а также о биологических особенностях баргузинского соболя.



Фильм можно посмотреть на YouTube-канале «Заповедное Подлеморье».

