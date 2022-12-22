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В столице Бурятии появятся отдельные полосы для автобусов и маршруток

В столице Бурятии появятся отдельные полосы для автобусов и маршруток
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Их оборудуют в ближайшие годы на двух наиболее загруженных участках 

В Улан-Удэ сразу в нескольких местах хотят сделать отдельную полосу для общественного транспорта. Ездить по ней будут только маршрутки и автобусы. «Выделенка» появится на Элеваторе. Об этом в итоговом интервью республиканским телеканалам рассказал мэр города Игорь Шутенков.
 
- С площади Комсомольская до Элеватора мы планируем официально выделить третью полосу, – подчеркнул он. – Сегодня мы поднимаемся вверх с Элеватора до проспекта 50-летия Октября или спускаемся вниз по двум с половиной полосам. Демонтируем вот эту разделительную полосу, снесём её чуть левее, расширим и будет три нормальные по ГОСТу именно там, где всё время был затык. Снизу никогда не было такой пробки.

Градоначальник сообщил: задумку осуществят в 2023 году. Проектную документацию уже разработали. А в 2024-м «выделенку» оборудуют от Бульвара Карла Маркса по улице Бабушкина в сторону Дома торговли. 

Всё это позволит разгрузить движение на наиболее оживлённых в Улан-Удэ участках. Пробки там – не редкость. Постоянные заторы на том же Элеваторе осложняют движение и нервируют как водителей, так и пассажиров.
транспорт автобус маршрутки

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