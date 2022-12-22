Это одна серебряная и три бронзовые медали
В завершающий день чемпионата и первенства Дальневосточного федерального округа по скалолазанию в Комсомольск-на-Амуре команда Бурятии пополнила копилку ещё четырьмя наградами.
- В дисциплине «скорость» медали соревнований завоевали: Иван Бутаев - серебряную медаль, бронзовые медали – Валерия Кобылкина, Юлия Фартусова и Егор Прохоренков Егор, - сообщило минспорта Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily» в первые дни соревнований спортсмены завоевали шесть медалей. Золотые медали завоевали Вадим Чернега и Иван Бутаев, Ксения Ширабон и Валерия Кобылкина стали серебряными призерами. Бронзовыми наградами порадовали Егор Прохоренков и Юлия Фартусова. В итоге команда получила десять наград.
Ещё четыре медали завоевали скалолазы Бурятии на чемпионате и первенстве ДФО
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