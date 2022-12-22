Улан-удэнцам пообещали комфортный проезд в транспорте

Власти возлагают надежды на большие автобусы и обновление трамвайного парка







Власти тем временем уверяют, что после повышения тарифов проезд станет комфортнее и ждать микрики, подолгу стоя на остановках, не придётся. Об этом мэр города Игорь Шутенков заявил в большом итоговом интервью республиканским телеканалам. Журналисты поинтересовались у него, улучшится ли как-то качество перевозок с наступлением 2023 года.



Шутенков заявил, что на нём однозначно отразится появление новых автобусов.



- В часы пик будут выходить большие вместительные автобусы. Их число увеличивается. Сохранив частных перевозчиков, мы сможем уменьшить интервал движения до приемлемого, чтобы люди не стояли на остановках и не мёрзли, а могли безопасно и комфортно доехать до конечной точки, – пояснил градоначальник. – Для этого мы не только приобретаем транспорт, но и меняем маршрутную сеть и вводим такое понятие, как пересадочный тариф. То есть по цене одной поездки люди могут ехать на автобусе и пересаживаться на трамвай.



В будущем в городе хотят внедрить ещё несколько таких схем – с автобуса на трамвай и снова на автобус или даже с одного автобуса на другой.



- В течение года мы подключили к пересадочному тарифу три маршрута, в следующем будем расширять сеть. Это будет популярно и удобно, – отмечает глава бурятской столицы.



В планах – всё-таки закупить В планах – всё-таки закупить «Богатыри» . Пока речь идёт о четырёх таких трамваях.



- Когда мы приобрели 15 «Львят», уже стало хорошо. Они себя показали, – подчеркнул Игорь Шутенков. – У нас до сих пор ездят вагоны, срок эксплуатации которых подходит к концу и на пределе – за 16, за 20 лет. Поэтому в любом случае необходимо обновление трамвайного парка. Мы подготовили заявку на так называемые «Богатыри». Это вместительные трамваи, полуторные. При ремонте основных дорог мы сразу делаем остановочные площадки как раз под возможность эксплуатировать такие вагоны. Будем въедливо, настойчиво добиваться своей цели.



Частных перевозчиков в Улан-Удэ стало меньше. Если четыре года назад в городе насчитывалась тысяча микроавтобусов, то сейчас осталось всего 450, то есть меньше в два раза. Сказалась пандемия коронавируса: люди сидели дома, а транспорт не мог ходить пустой. Водителям пришлось продавать его и менять род деятельности. Кто-то из них, по словам Игоря Шутенкова, ушёл на вахту.



- Сейчас при обновлении муниципального парка мы сможем выстроить периодизацию движения, трафик и сделать так, чтобы это расписание поддерживало не только МУП «Городские маршруты», но и частные перевозчики, – добавил мэр. – Сами знаете, что было одно время «война», когда перед муниципальным транспортом проезжал микрик и собирал пассажиров. Чтобы этого не было, и потребовалось расписание.

