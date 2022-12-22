Прощай, оружие: Жители Бурятии «зарабатывают» на стволах

С начала года жители сдали 29 единиц огнестрельного оружия
В Бурятии Росгвардия подвела итоги профилактических мер в сфере незаконного оборота оружия.
С начала 2022 года жители Бурятии подали 38 заявлений о добровольной сдаче оружия. Всего было сдано 29 единиц огнестрельного оружия, в том числе обрез, самодельные огнестрельные оружия и оружия ограниченного поражения. Также граждане сдали 12 основных частей к огнестрельному оружию и порядка 700 единиц боеприпасов.
Граждане, добровольно сдавшие оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной ответственности за их незаконное хранение, а также получают вознаграждение. Всего с начала года по этой программе выплачено 300 тысяч рублей.
Наиболее активно сдают незаконное огнестрельное оружие и составные части к нему, а также боеприпасы на возмездной основе жители Кабанского, Закаменского и Кяхтинского районов.
Справка:
Любой гражданин Российской Федерации может обратиться в территориальное подразделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии или регионального МВД с заявлением о добровольной сдаче оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывчатых материалов и взрывных устройств, находящихся в незаконном обороте, за вознаграждение.
После проверок, чтобы избежать фактов сдачи оружия, состоящего на учёте среди утраченного или похищенного, выносится заключение с решением о предоставлении денежного вознаграждения либо об отказе. Размер денежного вознаграждения за каждый добровольно сданный предмет вооружения определяется комиссионно с учётом его технического состояния. Денежное вознаграждение выплачивается с удержанием налога на доходы физических лиц.
Денежное вознаграждение не выплачивается в случае, если сданное сертифицировано в качестве изделий хозяйственно-бытового и производственного назначения, является спортивными снарядами или конструктивно схожими с оружием изделиями.
Во всех случаях добровольной сдачи огнестрельного оружия и других предметов вооружения, их составных частей и комплектующих, граждане в соответствии с действующим законодательством освобождаются от уголовной ответственности за их незаконное хранение.
Прощай, оружие: Жители Бурятии «зарабатывают» на стволах
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Фильм был снят в рамках экологического проекта
Туристы собираются в столицу Бурятии летом
Это одна серебряная и три бронзовые медали
МТС и Cosmos Hotel Group на основе обезличенных данных платформы GeoEffect проанализировали туристические потоки в Бурятию
С начала года жители сдали 29 единиц огнестрельного оружия
Стоимость билетов будет доходить до шести тысяч рублей
Сейчас школа сильно переуплотнена
Холодной воды там не будет до вечера
В 140а квартале ввели в эксплуатацию дом на 48 квартир
В одном из них после попадания снаряда полностью снесены два этажа
Синоптики дали прогноз погоды на второй зимний месяц
Строение решит множество задач
Решение принято на сессии
Через суд участки поставят на кадастровый учёт
В вопросе разбиралась прокуратура