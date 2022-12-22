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Прощай, оружие: Жители Бурятии «зарабатывают» на стволах

Прощай, оружие: Жители Бурятии «зарабатывают» на стволах
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
С начала года жители сдали 29 единиц огнестрельного оружия

В Бурятии Росгвардия подвела итоги профилактических мер в сфере незаконного оборота оружия.

С начала 2022 года жители Бурятии подали 38 заявлений о добровольной сдаче оружия. Всего было сдано 29 единиц огнестрельного оружия, в том числе обрез, самодельные огнестрельные оружия и оружия ограниченного поражения. Также граждане сдали 12 основных частей к огнестрельному оружию и порядка 700 единиц боеприпасов.

Граждане, добровольно сдавшие оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной ответственности за их незаконное хранение, а также получают вознаграждение. Всего с начала года по этой программе выплачено 300 тысяч рублей.

Наиболее активно сдают незаконное огнестрельное оружие и составные части к нему, а также боеприпасы на возмездной основе жители Кабанского, Закаменского и Кяхтинского районов.

Справка:

Любой гражданин Российской Федерации может обратиться в территориальное подразделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии или регионального МВД с заявлением о добровольной сдаче оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывчатых материалов и взрывных устройств, находящихся в незаконном обороте, за вознаграждение.

После проверок, чтобы избежать фактов сдачи оружия, состоящего на учёте среди утраченного или похищенного, выносится заключение с решением о предоставлении денежного вознаграждения либо об отказе. Размер денежного вознаграждения за каждый добровольно сданный предмет вооружения определяется комиссионно с учётом его технического состояния. Денежное вознаграждение выплачивается с удержанием налога на доходы физических лиц.

Денежное вознаграждение не выплачивается в случае, если сданное сертифицировано в качестве изделий хозяйственно-бытового и производственного назначения, является спортивными снарядами или конструктивно схожими с оружием изделиями.

Во всех случаях добровольной сдачи огнестрельного оружия и других предметов вооружения, их составных частей и комплектующих, граждане в соответствии с действующим законодательством освобождаются от уголовной ответственности за их незаконное хранение.
оружие Росгвардия

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