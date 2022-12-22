Россияне в новом году рвутся отдыхать в Улан-Удэ

Туристы собираются в столицу Бурятии летом

Эксперты выяснили, где жители страны планируют отдыхать в следующем году. Большинство решили провести отпуск в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу онлайн-сервиса для организации путешествий OneTwoTrip.

Топ самых популярных весенних направлений возглавила Москва. Туда забронировали уже 18,4% от всех авиазаказов. На втором месте – Сочи, на третьем – Санкт-Петербург.



Летом фокус смещается в сторону курортных городов. Лидирует в списке Сочи. Также среди туристов востребованы обе столицы, Калининград, Минеральные Воды, Махачкала, Владивосток, Улан-Удэ, соседний Иркутск и Горно-Алтайск.



Из зарубежных стран наши соотечественники весной выбирают Дубай, Бангкок и Стамбул, а летом – опять же Бангкок, Анталью, Мале, Даламан, Тель-Авив и сейшельский остров Маэ.



