В Улан-Удэ дома на трёх улицах на весь день остались без воды

Холодной воды там не будет до вечера
В четверг, 22 декабря, в трёх домах в Улан-Удэ – № 48а на улице Гагарина, № 34 на Пушкина и № 1 на Юного Коммунара – отключили холодное водоснабжение. Оно исчезло в 9 часов утра.
Как сообщили в МУП «Водоканал», причина тому – аварийно-восстановительные работы на водопроводной сети на улице Юного-Коммунара. Они продлятся до 20:00.
Для местных жителей организовали подвоз. Узнать время прибытия машины с водой и уточнить её местонахождение можно, позвонив в диспетчерскую службу по телефону 8 (3012) 44-00-00 или 44-10-33
МТС и Cosmos Hotel Group на основе обезличенных данных платформы GeoEffect проанализировали туристические потоки в Бурятию
В одном из них после попадания снаряда полностью снесены два этажа
Синоптики дали прогноз погоды на второй зимний месяц
Через суд участки поставят на кадастровый учёт
В вопросе разбиралась прокуратура
Главы муниципальных образований получили представления прокуратуры
В дело вмешалась прокуратура
Ведущий программы Дмитрий Крылов рассказывает о самом интересном, что есть в республике
В республике преимущественно без осадков
Игру провели студенты-психологи
В Александровском централе завершены первоочередные противоаварийные работы
Будет работать мобильный пункт по вакцинации и регистрации животных
После прокурорского вмешательства недочёты устранили
Подведены итоги республиканского конкурса по академическому рисунку Forma Reflectunt
Мероприятие назвали «Счастливое детство – жизнь без ДТП»