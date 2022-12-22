В Улан-Удэ дома на трёх улицах на весь день остались без воды

Холодной воды там не будет до вечера





В четверг, 22 декабря, в трёх домах в Улан-Удэ – № 48а на улице Гагарина, № 34 на Пушкина и № 1 на Юного Коммунара – отключили холодное водоснабжение. Оно исчезло в 9 часов утра.Как сообщили в МУП «Водоканал», причина тому – аварийно-восстановительные работы на водопроводной сети на улице Юного-Коммунара. Они продлятся до 20:00.Для местных жителей организовали подвоз. Узнать время прибытия машины с водой и уточнить её местонахождение можно, позвонив в диспетчерскую службу по телефону 8 (3012) 44-00-00 или 44-10-33