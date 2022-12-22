Бурятия восстанавливает в районе ДНР дома, повреждённые из-за обстрелов

В подшефном Старобешевском районе Донецкой Народной Республики Бурятия восстанавливает три жилых многоквартирных дома, пострадавшие в результате обстрелов Вооружённых сил Украины 18 июня 2022 года. Это наиболее пострадавшие дома которые срочно требовали капитального ремонта.
Во время рабочей поездки в Старобешевский район зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников вместе с директором АНО «Содействия» Дамдином Болотовым и местными властями побывали на объектах, осмотрели ход текущих работ, обсудили проблемные вопросы с подрядными организациями. Ранее они также выезжали на объекты для оценки масштаба ущерба домов и наметили ход проведения капитального ремонта.
Все три дома находятся на территории посёлка Комсомольское Старобешевского района. Двухэтажный многоквартирный дом по улице Набережная 5, более всех пострадал от обстрелов ВСУ. Снарядом разрушен угол здания, в результате чего полностью снесены два этажа. Без жилья остались сразу несколько семей.
Строителям приходится полностью восстанавливать разрушенную часть дома. Фундамент и несущие стены усиливали монолитными железобетонными обоймами. Восстанавливают также перекрытия между двумя этажами. Ремонтируют кровлю, цокольный этаж здания и балконы. Устанавливают окна и двери. После завершения основных работ по всему периметру дома будет выложена отмостка и проведены внутриотделочные работы стен, потолков, лестничных клеток, установлены входные двери в квартирах. Проведена будет и новая система отопления.
- Ранее, летом, мы осматривали все три дома. Многоквартирный дом по улице Набережная, 5 оказался самым сложным. Объём работ достаточно большой, соответственно и затраты больше. На ремонт было предусмотрено 34 млн рублей. В ноябре мы посмотрели, как идут работы, проблемы конечно есть, но они решаемые»,- рассказал заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников.
Ещё в одном трехэтажном доме, расположенном на этой же улице, заменена кровля на площади более 700 кв м, установлено 60 окон и 30 дверей, восстановлены балконы, приведён в порядок цокольный этаж. Также отремонтировали фасад здания, а это более 60 кв м. Отремонтирована отмостка по всему периметру здания. Сейчас внутри дома ведутся отделочные и электротехнические работы. В квартирах и подъездах провели усиление стен металлоконструкцией на площади более 900 кв м, ведут ремонт потолка, укладывают полы. Ремонтируют лестничные клетки по всем этажам, устанавливают межкомнатные двери. На ремонт этого дома выделено 26 млн рублей.
Третий многоквартирный дом расположен по улице Садовая. На площади почти 900 кв м отремонтирована кровля и выложена отмостка, по всему периметру здания заменены 50 окон и 10 дверей. Сейчас ведутся внутриотделочные работы: ремонт потолков, полов и стен в квартирах и в подъездах, установлены межкомнатные двери. На ремонт затрачено около 15 млн рублей.
- Все работы ведутся силами местных подрядчиков. Подписанием контрактов занимается АНО «Содействие». В целом с рабочими напряжённая ситуация, связана она с военным положением, введённым на территории ДНР. Мужчин мобилизуют. Поэтому работы временно приостанавливают. Но хочется отметить, что несмотря на трудности, работ проведено много. Рабочие на совесть восстанавливают свой родной район, – рассказал генеральный директор АНО «Содействие» Дамдин Болотов.
Работы, намеченные на 2022 по восстановлению домов, завершатся до конца года.
Как сообщал «Байкал-Daily», этим летом Бурятия взяла шефство над Старобешевским районом ДНР. Ранее республика помогла привести там в порядок дороги, придомовые территории, школы и детские сады и пр.