22 декабря

21 декабря

Популярное

В Улан-Удэ разобрались с ещё одним проблемным долгостроем

В Улан-Удэ разобрались с ещё одним проблемным долгостроем
Общество,  Фото:пресс-служба Е. Луковникова
В 140а квартале ввели в эксплуатацию дом на 48 квартир

В столице Бурятии сдали долгострой, который находится в 140а квартале. Соответствующее разрешение строительная компания «Тамир» получила 20 декабря.

В ближайшее время жилое здание исключат из единого реестра проблемных объектов. Всего в нём три этажа и 48 квартир. Общая площадь – 2200 квадратных метров. Три дома малоэтажного жилого комплекса «ПСК «Тамир» (дома № 38, 39 и 41) достроили на средства из федерального и республиканского бюджетов. В качестве застройщика выступил фонд поддержки дольщиков Бурятии.

Общая площадь всего завершённого жилого комплекса – шесть тысяч квадратных метров, а число квартир – 126.

- До конца года в эксплуатацию будут введены ещё два проблемных объекта. Это последний, 90-квартирный дом в жилом комплексе «Юго-Западный» в 105-м микрорайоне и дом жилого комплекса «Проспект» на проспекте Строителей, 5А на 212 квартир. Гражданам – участникам строительства осталось ждать недолго, – отметил зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.

В ЖК «ПСК «Тамир» с помощью механизма федерального фонда развития территорий восстанавливаются права 125 дольщиков.

- Квартиры им передадут сразу после процедуры согласования с федеральным фондом реестра граждан на получение помещений, – добавила заместитель генерального директора фонда поддержки дольщиков Бурятии Мария Башитова.
долгострой строительство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Почти половина туристов, побывавших в Бурятии, возвращаются в регион снова
Почти половина туристов, побывавших в Бурятии, возвращаются в регион снова
Общество, 22.12.2022
МТС и Cosmos Hotel Group на основе обезличенных данных платформы GeoEffect проанализировали туристические потоки в Бурятию
Бурятия восстанавливает в районе ДНР дома, повреждённые из-за обстрелов
Бурятия восстанавливает в районе ДНР дома, повреждённые из-за обстрелов
Общество, 22.12.2022
В одном из них после попадания снаряда полностью снесены два этажа
Январь в Бурятии будет немного теплее, чем обычно
Январь в Бурятии будет немного теплее, чем обычно
Общество, 22.12.2022
Синоптики дали прогноз погоды на второй зимний месяц
В Бурятии обнаружили бесхозные автодороги
В Бурятии обнаружили бесхозные автодороги
Общество, 22.12.2022
Через суд участки поставят на кадастровый учёт 
В Бурятии устранили нарушения закона о защите инвалидов
В Бурятии устранили нарушения закона о защите инвалидов
Общество, 22.12.2022
Главы муниципальных образований получили представления прокуратуры 
Жителю Бурятии при увольнении не всё выплатили
Жителю Бурятии при увольнении не всё выплатили
Общество, 22.12.2022
В дело вмешалась прокуратура 
На Первом канале показали «Непутёвые заметки» про Бурятию
На Первом канале показали «Непутёвые заметки» про Бурятию
Общество, 22.12.2022
Ведущий программы Дмитрий Крылов рассказывает о самом интересном, что есть в республике
На севере Бурятии температура опускалась до -45 градусов
На севере Бурятии температура опускалась до -45 градусов
Общество, 22.12.2022
В республике преимущественно без осадков
В Иркутской области уникальный памятник истории приводят в порядок
В Иркутской области уникальный памятник истории приводят в порядок
Общество, 21.12.2022
В Александровском централе завершены первоочередные противоаварийные работы
В Улан-Удэ устроят собачий рейд на Батарейке
В Улан-Удэ устроят собачий рейд на Батарейке
Общество, 21.12.2022
Будет работать мобильный пункт по вакцинации и регистрации животных
В Бурятии на дороге не досчитались четырёх знаков
В Бурятии на дороге не досчитались четырёх знаков
Общество, 21.12.2022
После прокурорского вмешательства недочёты устранили
В Бурятии наградили лучших молодых художников-графиков
В Бурятии наградили лучших молодых художников-графиков
Общество, 21.12.2022
Подведены итоги республиканского конкурса по академическому рисунку Forma Reflectunt

Улан-удэнские школьники поучаствовали в поучительном флешмобе
Улан-удэнские школьники поучаствовали в поучительном флешмобе
Общество, 21.12.2022
Мероприятие назвали «Счастливое детство – жизнь без ДТП»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^