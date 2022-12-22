В Улан-Удэ разобрались с ещё одним проблемным долгостроем

В 140а квартале ввели в эксплуатацию дом на 48 квартир





- Квартиры им передадут сразу после процедуры согласования с федеральным фондом реестра граждан на получение помещений, – добавила заместитель генерального директора фонда поддержки дольщиков Бурятии Мария Башитова.



В столице Бурятии сдали долгострой, который находится в 140а квартале. Соответствующее разрешение строительная компания «Тамир» получила 20 декабря.В ближайшее время жилое здание исключат из единого реестра проблемных объектов. Всего в нём три этажа и 48 квартир. Общая площадь – 2200 квадратных метров. Три дома малоэтажного жилого комплекса «ПСК «Тамир» (дома № 38, 39 и 41) достроили на средства из федерального и республиканского бюджетов. В качестве застройщика выступил фонд поддержки дольщиков Бурятии.Общая площадь всего завершённого жилого комплекса – шесть тысяч квадратных метров, а число квартир – 126.- До конца года в эксплуатацию будут введены ещё два проблемных объекта. Это последний, 90-квартирный дом в жилом комплексе «Юго-Западный» в 105-м микрорайоне и дом жилого комплекса «Проспект» на проспекте Строителей, 5А на 212 квартир. Гражданам – участникам строительства осталось ждать недолго, – отметил зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.В ЖК «ПСК «Тамир» с помощью механизма федерального фонда развития территорий восстанавливаются права 125 дольщиков.