В вопросе разбиралась прокуратура
Пенсионерка из Баргузинского района Бурятии, являющаяся инвалидом 3 группы, обратилась в прокуратуру. Установлено, что заявительница приняла земельный участок и расположенный на нём дом в качестве наследства от своего супруга. Согласно сведениям регистрирующего органа правообладатель данного земельного участка отсутствовал.
- В связи с этим прокурор района в интересах гражданки в суд направил исковое заявление об установлении факта владения, установлении границ земельного участка, о признании права собственности земельного участка за пенсионеркой, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Баргузинский районный суд требования прокурора удовлетворил. Решение суда не вступило в законную силу.
В Бурятии пенсионерка с трудом приняла наследство супруга
Общество, Фото:
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