В Бурятии пенсионерка с трудом приняла наследство супруга

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В вопросе разбиралась прокуратура



Пенсионерка из Баргузинского района Бурятии, являющаяся инвалидом 3 группы, обратилась в прокуратуру. Установлено, что заявительница приняла земельный участок и расположенный на нём дом в качестве наследства от своего супруга. Согласно сведениям регистрирующего органа правообладатель данного земельного участка отсутствовал.



- В связи с этим прокурор района в интересах гражданки в суд направил исковое заявление об установлении факта владения, установлении границ земельного участка, о признании права собственности земельного участка за пенсионеркой, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Баргузинский районный суд требования прокурора удовлетворил. Решение суда не вступило в законную силу.

