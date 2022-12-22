22 декабря

21 декабря

Популярное

В Бурятии пенсионерка с трудом приняла наследство супруга

В Бурятии пенсионерка с трудом приняла наследство супруга
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В вопросе разбиралась прокуратура

Пенсионерка из Баргузинского района Бурятии, являющаяся инвалидом 3 группы, обратилась в прокуратуру. Установлено, что заявительница приняла земельный участок и расположенный на нём дом в качестве наследства от своего супруга. Согласно сведениям регистрирующего органа правообладатель данного земельного участка отсутствовал.

- В связи с этим прокурор района в интересах гражданки в суд направил исковое заявление об установлении факта владения, установлении границ земельного участка, о признании права собственности земельного участка за пенсионеркой, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Баргузинский районный суд требования прокурора удовлетворил. Решение суда не вступило в законную силу.
прокуратура

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Почти половина туристов, побывавших в Бурятии, возвращаются в регион снова
Почти половина туристов, побывавших в Бурятии, возвращаются в регион снова
Общество, 22.12.2022
МТС и Cosmos Hotel Group на основе обезличенных данных платформы GeoEffect проанализировали туристические потоки в Бурятию
Бурятия восстанавливает в районе ДНР дома, повреждённые из-за обстрелов
Бурятия восстанавливает в районе ДНР дома, повреждённые из-за обстрелов
Общество, 22.12.2022
В одном из них после попадания снаряда полностью снесены два этажа
Январь в Бурятии будет немного теплее, чем обычно
Январь в Бурятии будет немного теплее, чем обычно
Общество, 22.12.2022
Синоптики дали прогноз погоды на второй зимний месяц
В Бурятии обнаружили бесхозные автодороги
В Бурятии обнаружили бесхозные автодороги
Общество, 22.12.2022
Через суд участки поставят на кадастровый учёт 
В Бурятии устранили нарушения закона о защите инвалидов
В Бурятии устранили нарушения закона о защите инвалидов
Общество, 22.12.2022
Главы муниципальных образований получили представления прокуратуры 
Жителю Бурятии при увольнении не всё выплатили
Жителю Бурятии при увольнении не всё выплатили
Общество, 22.12.2022
В дело вмешалась прокуратура 
На Первом канале показали «Непутёвые заметки» про Бурятию
На Первом канале показали «Непутёвые заметки» про Бурятию
Общество, 22.12.2022
Ведущий программы Дмитрий Крылов рассказывает о самом интересном, что есть в республике
На севере Бурятии температура опускалась до -45 градусов
На севере Бурятии температура опускалась до -45 градусов
Общество, 22.12.2022
В республике преимущественно без осадков
В Иркутской области уникальный памятник истории приводят в порядок
В Иркутской области уникальный памятник истории приводят в порядок
Общество, 21.12.2022
В Александровском централе завершены первоочередные противоаварийные работы
В Улан-Удэ устроят собачий рейд на Батарейке
В Улан-Удэ устроят собачий рейд на Батарейке
Общество, 21.12.2022
Будет работать мобильный пункт по вакцинации и регистрации животных
В Бурятии на дороге не досчитались четырёх знаков
В Бурятии на дороге не досчитались четырёх знаков
Общество, 21.12.2022
После прокурорского вмешательства недочёты устранили
В Бурятии наградили лучших молодых художников-графиков
В Бурятии наградили лучших молодых художников-графиков
Общество, 21.12.2022
Подведены итоги республиканского конкурса по академическому рисунку Forma Reflectunt

Улан-удэнские школьники поучаствовали в поучительном флешмобе
Улан-удэнские школьники поучаствовали в поучительном флешмобе
Общество, 21.12.2022
Мероприятие назвали «Счастливое детство – жизнь без ДТП»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^