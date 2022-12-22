Жителю Бурятии при увольнении не всё выплатили

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, житель Кабанского района Бурятии состоял в должности водителя администрации сельского поселения Танхойское. В октябре заявитель уволился по собственному желанию, однако выплаты, полагающиеся при увольнении, ему не произведены.



Кроме того, не оплачен период нетрудоспособности, который у работника закончился в сентябре текущего года.



Главе муниципального образовании – сельского поселения «Танхойское» внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого выплаты работнику произведены в полном объёме, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

