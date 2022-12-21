Будет работать мобильный пункт по вакцинации и регистрации животных
В четверг, 22 декабря, в микрорайоне Батарейка в Улан-Удэ пройдёт рейд по собакам.
Подать заявку на отлов, сообщить о нарушении правил самовыгула, уточнить интересующую информацию можно будет по телефону оперштаба 8-9025-30-17-08.
С 10:00 до 15:00 в мобильном пункте по ул. Воровского, 23 можно будет бесплатно поставить прививку от бешенства и зарегистрировать своих питомцев. Отметим, при регистрации необходимо будет заплатить 355 рублей.
В Улан-Удэ устроят собачий рейд на Батарейке
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