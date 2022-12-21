Бурятский оперный театр покажет сказку «Золушка»

Сказку можно посмотреть с 24 по 27 декабря, а также 2,3,4 января
Музыкальную сказку «Золушка» можно увидеть в Бурятском театре оперы и балета с 24 по 27 декабря, а также с 2 по 4 января. Юные зрители и их родители попадут в сказочную атмосферу и на настоящий королевский бал.
В музыкальной сказке «Золушка» зрители встретятся с любимыми сказочными героями, посмеются над королем и его советником, над мачехой и ее ленивыми дочками, и вместе порадуются за Золушку, встретившую своего принца. В образах героев сказки предстанут ведущие солисты оперной труппы, рассказали в пресс-службе оперного театра.
Сказка-спектакль о прекрасной Золушке была поставлена в декабре 2018 года в Бурятском театре оперы и балета Оксаной Антоненко, главным режиссёром Донецкого театра оперы и балета.
После спектакля детей ждут интерактивные игры с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Показ музыкальной сказки состоится 24, 25, 26, 27 декабря, а также 2, 3, 4 января. Действует «Пушкинская карта».
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