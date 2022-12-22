На Первом канале показали «Непутёвые заметки» про Бурятию







«В Бурятии огромное число буддистских храмов — дацанов, ведь большинство жителей исповедуют буддизм. И яркие религиозные праздники, и сохранившиеся древние обычаи поклонения духам — всё это придает особый колорит республике. Мы расскажем о праздновании, пожалуй, самого главного и самого яркого праздника — Сагаалгане. Это бурятский Новый год», - именно теме Сагаалгана посвятили авторы выпуск.



Также авторы передачи поведали, что «зима – это особое время, лучшее время, чтобы понять бескрайность, мощь и красоту зимнего Байкала, и полюбоваться другими бурятскими жемчужинами».



Описывая, к примеру, площадь Советов, авторы удивительно точно описали её:



- По её периметру стоят Дом советов, Дом радио, всё очень масштабно и выразительно. По ним можно изучать модные тогда стили – и конструктивизм, и «сталинский» ампир, но самое красивое здание в Бурятии – это театр оперы и балета, построенный в середине 30-х гг., помпезное, эклектичное, и сложносочинённое сооружение.



«Гуляешь по нему, и словно в паззл собираешь его судьбу и историю, и недавнюю и давнишнюю» - так интересно и нестандартно рассказали об Улан-Удэ в передаче «Непутевые заметки», снабдив зрителя необычными видами и ракурсами уже давно знакомых мест.



Справка:



Программа «Непутевые заметки» - телепрограмма о путешествиях, в которой её автор и ведущий, Дмитрий Крылов, рассказывает о своих впечатлениях от разных стран и мест, в которых он побывал вместе со съёмочной командой. Программа выходит на Первом канале с 1996 года.







На Первом канале вышел выпуск «Непутевые заметки» (12+) про Бурятию. За короткие 13 минут авторы фильма рассказали о главном, чем знаменита республика – о Байкале, природе, буддизме, богатой истории, старинных зданиях в Улан-Удэ, голове Ленина, гуннах, традициях и обычаях нашей родины.