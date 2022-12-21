Лидер крупнейшей волонтёрской организации Бурятии получила госнаграду

Дарима Жигжитова награждена медалью «За содружество во имя спасения»
Добровольцы в Бурятии круглосуточно готовы прийти на помощь каждому, кто оказался в беде. С начала специальной военной операции с помощью ресурсного центра «ДоброДом» было направлено более 170 тонн гуманитарной помощи жителям Донецкой, Луганской народных республик, а также военнослужащим.
- Сегодня государственная награда министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий вручена человеку, который на своих хрупких плечах организовывал весь процесс от сбора до погрузки всех 170 тонн помощи. Медалью «За содружество во имя спасения» удостоена руководитель ресурсного центра добровольчества «ДоброДом» Дарима Жигжитова, - сообщает минспорт и молодёжной политики Бурятии.
Это не первая высокая награда Даримы. В 2020 году за свою деятельность она получила памятную медаль «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.
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