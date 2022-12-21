В России запретили услуги суррогатных матерей для иностранцев

Рождённый суррогатной матерью на территории РФ ребёнок приобретает российское гражданство



Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о запрете на услуги суррогатных матерей в РФ для иностранцев, а также для одиноких мужчин с российским гражданством. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает РИА Новости.



Теперь воспользоваться услугами суррогатных матерей смогут только граждане РФ, состоящие в браке, или одинокая женщина - гражданка России, которая не может по медицинским показаниям выносить или родить ребёнка самостоятельно. Иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства в России будет запрещено. При этом, если иностранец женат на россиянке, то на него не будет распространяться запрет на услуги суррогатного материнства.



Согласно закону, все рождённые от суррогатных матерей на территории России дети автоматически будут получать российское гражданство вне зависимости от гражданства их родителей.



Если супруги заключили договор о суррогатном материнстве, но брак их после этого был расторгнут, то они могут быть записаны родителями ребенка с согласия родившей женщины, и если суд не установит, что расторгнутый брак был фиктивным.



По словам автора закона сенатора Маргариты Павловой, после рождения детей иностранцев суррогатными матерями в России из страны было вывезено более 45 тысяч детей, судьба которых неизвестна

