В Бурятии на турнире по панкратиону девушка была сильнее парней

Общество, Фото: администрация Северобайкальска

Было разыграно три комплекта наград



В Северобайкальске прошёл турнир по панкратиону. На нём встретились бойцы трёх спортивных школ - клуба «Место силы» (Северобайкальск), клуба Fight Club»(МО МВД России «Северобайкальский») и детско-юношеской спортивной школы посёлка Таксимо. Участники соревновались в трёх весовых категориях от 13 до 15 лет, сообщает администрация города Северобайкальск.



- Подобные турниры не входят в официальный календарь соревнований, спортсменам не присваиваются звания или разряды. Но именно на таких встречах у бойцов есть возможность нарабатывать опыт, провести спарринги не с одноклубниками, а незнакомыми соперниками, - прокомментировал руководитель северобайкальского клуба «Место силы» Сергей Привалов.



В весовой категории до 50 килограммов, завершив досрочно оба своих поединка, победителем стал представитель клуба «Место Силы».



Свой первый турнир по правилам панкратиона провела единственная девушка на соревнованиях Илона. За счёт ударной техники она выиграла оба своих боя и взяла золото в категории 55 килограммов. Второе и третье место поделили юноши.



В самой тяжелой категории в финале сошлись представители бойцовского клуба Северобайкальска.



