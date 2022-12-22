На севере Бурятии температура опускалась до -45 градусов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В республике преимущественно без осадков



По данным Бурятского гидрометцентра, 22 декабря по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с.



Температура ночью -24,-29, местами -34,-39, по северу до -40,-45, по Прибайкалью при облачности -18,-23, днём -16,-21, местами до -10,-15, по северу в низких местах -28,-33.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура ночью -24,-26, днём -16,-18.

