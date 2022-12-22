В республике преимущественно без осадков
По данным Бурятского гидрометцентра, 22 декабря по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с.
Температура ночью -24,-29, местами -34,-39, по северу до -40,-45, по Прибайкалью при облачности -18,-23, днём -16,-21, местами до -10,-15, по северу в низких местах -28,-33.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура ночью -24,-26, днём -16,-18.
На севере Бурятии температура опускалась до -45 градусов
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 22.12.2022
В республике преимущественно без осадков
Игру провели студенты-психологи
В Александровском централе завершены первоочередные противоаварийные работы
Будет работать мобильный пункт по вакцинации и регистрации животных
После прокурорского вмешательства недочёты устранили
Подведены итоги республиканского конкурса по академическому рисунку Forma Reflectunt
Сказку можно посмотреть с 24 по 27 декабря, а также 2,3,4 января
Бойцы записали видеопоздравление
В республике поручили усилить безопасность на детских утренниках
Дарима Жигжитова награждена медалью «За содружество во имя спасения»
Теперь людям не придётся ездить в райцентр
Среди зрителей был юный патриот из Селенгинского района, чей поступок вдохновил волонтёров и военных
Студенты прошли практику в мастерских
20 декабря в физкультурно-спортивном комплексе состоялась премьера циркового представления «Тайна пяти стихий»
Мужчина ранее уже был подвергнут наказанию за аналогичное преступление