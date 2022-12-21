Сапёра из Бурятии наградили орденом Мужества

Он находится на СВО с первого дня





Военнослужащего из Окинского района Бурятии Галсана Цыбикова наградили орденом Мужества. Об этом сообщается в местной группе «Ока-инфо 24/7».Галсан Сырен-Доржиевич – уроженец села Саяны. Он – гвардии младший сержант, сапёр инженерно-саперной роты. Наш земляк служит в Воздушно-десантных войсках.Цыбиков находится на специальной военной операции с первого дня. Сейчас он проходит реабилитацию после тяжёлого ранения.