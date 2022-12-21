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Читинке сделали перерасчёт за нерегулярный вывоз мусора

Читинке сделали перерасчёт за нерегулярный вывоз мусора
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Женщина обратилась за помощью в прокуратуру

Читинка, проживающая в частном доме на улице Хлебозаводской, обратилась в прокуратуру по поводу вывоза мусора и оплаты услуги.

Установлено, что региональный оператор в 2020–2022 гг. неоднократно нарушал периодичности сбора и вывоза твёрдых коммунальных отходов. При этом через суд с пенсионерки взыскивались деньги за оказанные услуги ненадлежащего качества.

- Прокуратура внесла генеральному директору общества с ограниченной ответственностью представление и потребовала устранить выявленные нарушения, - сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.

После прокурорского вмешательства женщине и её соседям с этой же улицы произведён перерасчёт платы в связи с ненадлежащим оказанием услуги по вывозу ТКО.
Чита вывоз мусора ТКО

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