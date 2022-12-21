Женщина обратилась за помощью в прокуратуру
Читинка, проживающая в частном доме на улице Хлебозаводской, обратилась в прокуратуру по поводу вывоза мусора и оплаты услуги.
Установлено, что региональный оператор в 2020–2022 гг. неоднократно нарушал периодичности сбора и вывоза твёрдых коммунальных отходов. При этом через суд с пенсионерки взыскивались деньги за оказанные услуги ненадлежащего качества.
- Прокуратура внесла генеральному директору общества с ограниченной ответственностью представление и потребовала устранить выявленные нарушения, - сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.
После прокурорского вмешательства женщине и её соседям с этой же улицы произведён перерасчёт платы в связи с ненадлежащим оказанием услуги по вывозу ТКО.
Читинке сделали перерасчёт за нерегулярный вывоз мусора
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
20 декабря в физкультурно-спортивном комплексе состоялась премьера циркового представления «Тайна пяти стихий»
Мужчина ранее уже был подвергнут наказанию за аналогичное преступление
МТС и Cosmos Hotel Group на основе обезличенных данных платформы GeoEffect проанализировали туристические потоки в Бурятию
Для осуждённых провели познавательный мастер-класс
Женщина обратилась за помощью в прокуратуру
Он находится на СВО с первого дня
Было разыграно три комплекта наград
Чаще всего небылицы о республике распространяются через «ВКонтакте»
За сутки по ней могут проехать 15 автомобилей
Генподрядчик раскрыл подробности строительства двухэтажного аэровокзала
Обстановка на городских дорогах осложнилась из-за автомобилистов из районов
«Сам Байкал-батюшка пустился в предпраздничный пляс», - шутят специалисты
Полноценная работа на новом аппарате начнётся со следующей недели
Из федерального и республиканского бюджетов было выделено 2 млн рублей
Там состоялась юбилейная церемония вручения «Студент года - 2022»