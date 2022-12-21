На Байкале запечатлели предновогодний танец льдин











В Бурятии сотрудники ФГБУ «Заповедное Подлеморье» поделились красивым видео с предновогодним танцем льдин. Так поэтично сотрудники назвали движение льда на Байкале.- Сам Байкал-батюшка пустился в предпраздничный пляс, а значит, Новый год уже не за горами. Запускаем обратный отсчёт: 10 дней! – прокомментировали в «Заповедном Подлеморье».