На Байкале запечатлели предновогодний танец льдин

«Сам Байкал-батюшка пустился в предпраздничный пляс», - шутят специалисты
В Бурятии сотрудники ФГБУ «Заповедное Подлеморье» поделились красивым видео с предновогодним танцем льдин. Так поэтично сотрудники назвали движение льда на Байкале.
- Сам Байкал-батюшка пустился в предпраздничный пляс, а значит, Новый год уже не за горами. Запускаем обратный отсчёт: 10 дней! – прокомментировали в «Заповедном Подлеморье».
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«Сам Байкал-батюшка пустился в предпраздничный пляс», - шутят специалисты
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