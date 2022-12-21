В улан-удэнской колонии женщины запекли курицу в духовке

Для осуждённых провели познавательный мастер-класс



В исправительной колонии №7 в Улан-Удэ состоялся очередной кулинарный мастер-класс по приготовлению курицы в духовке. Занятие для женщин провела одна из осуждённых.



- Участниц мастер-класса обучили поэтапному приготовлению блюда из куриного мяса, овощей и специй. В процессе мастер-класса женщины подготовили все необходимые ингредиенты, выложили их на противень и выпекали до готовности, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.



После приготовления и сервировки, женщины продегустировали получившееся блюдо и оценили его по достоинству.

