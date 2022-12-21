Новогодние праздники в Бурятии возьмут под жёсткий контроль

В республике поручили усилить безопасность на детских утренниках





Накануне в Бурятии состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под руководством зампреда правительства республики Петра Мордовского. На нём рассмотрели вопросы, связанные с обеспечением безопасности населения на предстоящих новогодних каникулах.В итоге главам республиканских министерств, ведомств и организаций и руководителям муниципальных образований поручили проследить за соблюдением правил пожарной безопасности и организовать дежурства на праздничных мероприятиях. А ещё – провести с должностными лицами противопожарные инструктажи и практические тренировки по отработке эвакуаций, усилить контроль за работой объектов жизнеобеспечения и создать необходимый запас топлива.- Во время новогодних праздников нужно отработать и принять все меры для обеспечения безопасности населения, – подчеркнул зампред по вопросам безопасности. – Необходимо максимально безопасно провести все детские праздники и новогодние ёлки под контролем глав муниципальных образований, сотрудников МЧС и республиканской противопожарной службы.