В Хоринскую больницу в Бурятию привезли новый маммограф





В Хоринскую центральную районную больницу поступил новый маммограф «Р-500 Маммоскрин». Главный врач больницы Сергей Цыренжапов отметил, что это важное событие для районного здравоохранения. Это также большое подспорье для специалистов, проводящих обследование пациентов.– Оснащение нашей больницы маммографом даёт возможность женщинам района беспрепятственного прохождения онкоскрининга молочной железы. Ранее это обследование осуществлялось при помощи мобильного медицинского комплекса Заиграевской больницы, либо пациентки были вынуждены ездить в город. Сейчас же мы сможем проводить маммографию в нашей поликлинике, – рассказала врач-рентгенолог Евгения Жибарева.Маммограф уже установлен в рентген-кабинете поликлиники. Для запуска в работу проводится его настройка и дополнительная стажировка персонала.Новый маммограф обошелся в 14,5 млн. рублей, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе минздрава Бурятии. Оборудование было закуплено благодаря программе «Модернизация первичного звена здравоохранения».