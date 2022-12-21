В Хоринскую больницу в Бурятию привезли новый маммограф

Полноценная работа на новом аппарате начнётся со следующей недели
В Хоринскую центральную районную больницу поступил новый маммограф «Р-500 Маммоскрин». Главный врач больницы Сергей Цыренжапов отметил, что это важное событие для районного здравоохранения. Это также большое подспорье для специалистов, проводящих обследование пациентов.
– Оснащение нашей больницы маммографом даёт возможность женщинам района беспрепятственного прохождения онкоскрининга молочной железы. Ранее это обследование осуществлялось при помощи мобильного медицинского комплекса Заиграевской больницы, либо пациентки были вынуждены ездить в город. Сейчас же мы сможем проводить маммографию в нашей поликлинике, – рассказала врач-рентгенолог Евгения Жибарева.
Маммограф уже установлен в рентген-кабинете поликлиники. Для запуска в работу проводится его настройка и дополнительная стажировка персонала.
Новый маммограф обошелся в 14,5 млн. рублей, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе минздрава Бурятии. Оборудование было закуплено благодаря программе «Модернизация первичного звена здравоохранения».
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