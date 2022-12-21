В Бурятии открылся обновлённый дом культуры в Курумкане

















20 декабря в селе Курумкан состоялось торжественное открытие нового ДК. Старый дом культуры Курумканского района – всем известное и любимое местными жителями бывшее здание кинотеатра – был капитально отремонтирован в этом году.- Дом культуры в селе Курумкан был построен в 1985 году. В 2017 году здесь был проведен ремонт кровли и фасада здания, а годом позже была отремонтирована пожарная сигнализация и электропроводки. В этом году дом культуры вошёл в список ремонтируемых объектов в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». Из федерального и республиканского бюджетов было выделено 2 млн рублей. На эти средства отремонтировали стены и полы в зрительном зале на 250 мест, полы в фойе и потолок над сценой, - рассказали в министерстве культуры республики.Сейчас в селе Курумкан, проживает почти шесть тысяч человек. В доме культуры работает самый молодой в районе Курумканский народный театр, которому в этом году исполняется 10 лет и 14 клубных формирований, в том числе женский вокальный коллектив «Гармония», фольклорный коллектив «Мүргэн», где занимаются люди разных возрастов и профессий. А также детские вокальный и драматический коллективы, танцевальный коллектив «Тэрэнги», хоровой коллектив и другие.В рамках подготовки к 100-летию Республики Бурятия для артистов сшиты 12 хореографических костюмов, восемь традиционных костюмов баргузинских бурят (шапка, обувь, пояса) на сумму 900 тысяч рублей. В этих костюмах они будут выступать на праздничных мероприятиях в Улан-Удэ.По словам директора дома культуры Виктории Гармаевой, после ремонта здесь продолжится активная культурно-досуговая деятельность, различные мероприятия, тематические вечера, конкурсы, фестивали.Недавно также после ремонта открылся дом культуры в селе Аргада. Там на ремонт было выделено 10 млн рублей. В будущем году, по словам главы Курумканского района Леонида Будаева, отремонтируют дом культуры в посёлке Майский на сумму почти 11 млн. рублей.