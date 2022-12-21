В небольшом улусе в Бурятии открылся ФАП за 6 млн

Теперь людям не придётся ездить в райцентр
В небольшом улуса Охор-Шибирь Тункинского района Бурятии открылся новый фельдшерско-акушерский пункт с аптечным киоском. Для местных жителей это небольшой праздник, ведь раньше, чтобы прийти на приём к акушерке, сдать анализы и так далее приходилось ездить в село Кырен.
Село известно тем, что здесь родились многие мастера спорта по боксу. Здесь рядом - знаменитые источники «Хонгор Уула».
ФАП возведён благодаря нацпроекту «Здравоохранение», поддержке главы Бурятии, минздрава РБ. Стоимость возведения - 6 млн рублей.
На открытии присутствовали глава района Чингис Маншеев, председатель райсовета Надежда Далаева, главный врач Тункинской ЦРБ Дамнин Мунконов, представители ЦРБ, глава села Жемчуг Дарима Актинова, Охор-Шибирской школы.
Комиссия министерства выдала лицензию на работу ФАП сегодня. В ФАПе тепло и уютно, есть все для работы фельдшера и акушерки.
Гости вручили сертификаты заведующей - фельдшеру Надежде Жербаевой.
В республике поручили усилить безопасность на детских утренниках
Теперь людям не придётся ездить в райцентр
Среди зрителей был юный патриот из Селенгинского района, чей поступок вдохновил волонтёров и военных
Студенты прошли практику в мастерских
20 декабря в физкультурно-спортивном комплексе состоялась премьера циркового представления «Тайна пяти стихий»
Мужчина ранее уже был подвергнут наказанию за аналогичное преступление
МТС и Cosmos Hotel Group на основе обезличенных данных платформы GeoEffect проанализировали туристические потоки в Бурятию
Для осуждённых провели познавательный мастер-класс
Женщина обратилась за помощью в прокуратуру
Рождённый суррогатной матерью на территории РФ ребёнок приобретает российское гражданство
Он находится на СВО с первого дня
Было разыграно три комплекта наград
Чаще всего небылицы о республике распространяются через «ВКонтакте»
За сутки по ней могут проехать 15 автомобилей
Генподрядчик раскрыл подробности строительства двухэтажного аэровокзала