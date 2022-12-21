В небольшом улусе в Бурятии открылся ФАП за 6 млн





В небольшом улуса Охор-Шибирь Тункинского района Бурятии открылся новый фельдшерско-акушерский пункт с аптечным киоском. Для местных жителей это небольшой праздник, ведь раньше, чтобы прийти на приём к акушерке, сдать анализы и так далее приходилось ездить в село Кырен.Село известно тем, что здесь родились многие мастера спорта по боксу. Здесь рядом - знаменитые источники «Хонгор Уула».ФАП возведён благодаря нацпроекту «Здравоохранение», поддержке главы Бурятии, минздрава РБ. Стоимость возведения - 6 млн рублей.На открытии присутствовали глава района Чингис Маншеев, председатель райсовета Надежда Далаева, главный врач Тункинской ЦРБ Дамнин Мунконов, представители ЦРБ, глава села Жемчуг Дарима Актинова, Охор-Шибирской школы.Комиссия министерства выдала лицензию на работу ФАП сегодня. В ФАПе тепло и уютно, есть все для работы фельдшера и акушерки.Гости вручили сертификаты заведующей - фельдшеру Надежде Жербаевой.