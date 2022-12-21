Улан-удэнские школьники поучаствовали в поучительном флешмобе

Мероприятие назвали «Счастливое детство – жизнь без ДТП»
В Улан-Удэ более 50 школьников стали участниками флешмоба «Счастливое детство – жизнь без ДТП». Мероприятие прошло по инициативе ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта Бурятии.
Учащихся нескольких городских школ пригласили на площадку торгово-развлекательного комплекса, где для них открыли несколько интерактивных площадок. Одна из станций была посвящена правилам безопасного поведения детей на дороге. Педагоги напомнили ребятам о факторах риска на проезжей части, в том числе в зимнее время года. Школьники узнали, как важно быть внимательным на дороге и смотреть по сторонам. Юным пешеходам разъяснили важность ношения светоотражающих элементов, рассказали, какую опасность представляют разговоры по телефону и прослушивание музыки при переходе проезжей части.
Завершилось мероприятие флешмобом участников. Под зажигательную музыку ребята исполнили танец и пообещали применять полученные знания на практике в реальных условиях улично-дорожной сети, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
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