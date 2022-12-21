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Почти половина туристов, побывавших в Бурятии, возвращаются в регион снова

Почти половина туристов, побывавших в Бурятии, возвращаются в регион снова
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
ПАО «МТС» и Cosmos Hotel Group на основе обезличенных данных платформы GeoEffect проанализировали туристические потоки в Бурятию

По прогнозу аналитиков до конца 2022 года количество гостей региона вырастет 35% по сравнению с прошлым годом. При этом почти половина посетивших регион в 2020-2021 гг. возвращаются в Бурятию снова.

Большинство гостей приезжают в Бурятию в июле-августе – в разгар туристического сезона на Байкале. Самыми популярными локациями стали Турка, Горячинск и Усть-Баргузин. Мужчины чаще проводят в регионе один-два дня, а женщины – от трёх до семи. Аналитики объясняют это тем, что мужчины предпочитают короткие экстремальные поездки, а женщины — размеренный летний отдых, часто с элементами SPA и восточной медицины.

Среди туристов в регионе становится все больше мужчин. За последние два года их доля в общем турпотоке выросла до 65% с 54%. Преимущественно это мужчины в возрасте старше 45 лет с доходом выше среднего. Средний возраст женщин, приезжающих на отдых в Бурятию - 35-44 года.

Чаще всего Бурятию посещают соседи из Сибири и Дальнего Востока – Иркутской области (37%), Забайкальского края (14%), а также Красноярского края (6%), Новосибирской области (5%) и Республики Саха (Якутия) - (4%).
 
- Работа с глобальными аналитическими данными позволяет современным гостиничным операторам формировать туристический продукт с учётом предпочтений гостей, их возраста, пола и ожиданий, тем самым более точно и персонифицировано привлекать новые аудитории, - прокомментировал президент Cosmos Hotel Group Александр Биба.

- C помощью обезличенных больших данных мы можем анализировать сотни параметров: объеё турпотока, точки притяжения, маршруты, возраст и даже интересы гостей региона. Использование платформы GeoEffect зачастую помогает опровергнуть гипотезы, которые строятся на ощущениях, а не на объективных данных. Например, во Владивостоке платформа GeoEffect помогла скорректировать проект новой набережной: Big Data показала, что локация намного популярнее, чем предполагалась, а ее посещаемость не зависит от времени года. В результате проект скорректировали под реальные потребности населения, — рассказала директор МТС в Бурятии Жанна Дорошова.

- Анализ туристического потока в Бурятию помог нам лучше понять аудиторию, выбирающую сейчас для отдыха это направление. Имея на руках подтверждённые внешними данными гипотезы об особенностях поведения туристов, их социальном статусе, частоте и сроках поездок, мы получили основание для формирования инфраструктурной составляющей нашего объекта Cosmos Collection Baikal Resort с целью привлечения большего потока новых гостей из других регионов страны, — прокомментировал генеральный директор «Космос Отель Байкал» Юрий Молодченко.

О платформе GeoEffect

Геоаналитическая платформа GeoEffect позволяет самостоятельно выгружать аналитику по туристическим потокам на основе Big Data МТС. Объективная статистика помогает более эффективно развивать туристическую инфраструктуру, улучшать транспортную доступность, определять самые востребованные услуги и мероприятия, корректировать налогообложение для участников отрасли и продвигать регион в качестве популярного туристического направления. Платформу уже использует 48 регионов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Самарскую, Свердловскую и Ярославскую область. Платформа GeoEffect также используется для анализа обезличенных данных о численности и составе населения, миграциях, нагрузке на инфраструктуру, оценки эффективности новых локаций для торговых точек, офисов, гостиниц и других объектов, а также анализа аудитории мероприятий и фестивалей.

О Cosmos Hotel Group

Cosmos Hotel Group – одна из крупнейших управляющих гостиничных компаний на российском рынке. В портфель Cosmos Hotel Group входят свыше 20 отелей в 16 городах России и мира. Cosmos Hotel Group осуществляет операционное управление активами с номерным фондом 5000 единиц.

О Cosmos Collection Baikal Resort

Cosmos Collection Baikal Resort –природно-оздоровительный комплекс 5*, который будет построен на участке «Бухта Безымянная» в ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань» на восточном побережье озера Байкал. Проект направлен на развитие туризма на Байкале, увеличение привлекательности региона как одной из визитных карточек России.

Проект включает строительство гостиницы категории 5*, в том числе дуплексы и коттеджи, СПА-центр, конференц-холл, центр восточной медицины, центр активного отдыха на воде, банный комплекс и парковую территорию. В основе концепции лежит синергия рекреационного туризма и развитой инфраструктуры восстановительной медицины. Ориентировочная площадь строительных объектов превысит 50 тысяч квадратных метров. Площадь участка составит 382 гектара.

МТС туризм

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