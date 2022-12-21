Неприятный инцидент возник из-за срока смерти и захоронения
Жительнице Эхирит-Булагатского района Иркутской области незаконно отказали в получении «похоронного» пособия. Женщина обратилась за помощью в прокуратуру.
- Установлено, что дочь женщины признана умершей в 2002 году, а её останки захоронены в 2022 году. Однако органом социальной защиты населения было преждевременно отказано в назначении социального пособия на погребение останков по причине пропуска установленного законом о погребении и похоронном деле шестимесячного срока для обращения с соответствующим заявлением, исчисляемого со дня смерти, - сообщает прокуратура Иркутской области.
В суд был направлен иск о восстановлении срока для обращения за выплатой социального пособия на погребение, поскольку этот срок не является пресекательным и может быть восстановлен судом.
Эхирит-Булагатский районный суд требования прокурора удовлетворил. Решение вступило в законную силу, права женщины восстановлены.
Жительнице Иркутской области незаконно отказали в выплате на похороны
Общество, Фото:
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