Жительнице Иркутской области незаконно отказали в выплате на похороны

Неприятный инцидент возник из-за срока смерти и захоронения



Жительнице Эхирит-Булагатского района Иркутской области незаконно отказали в получении «похоронного» пособия. Женщина обратилась за помощью в прокуратуру.



- Установлено, что дочь женщины признана умершей в 2002 году, а её останки захоронены в 2022 году. Однако органом социальной защиты населения было преждевременно отказано в назначении социального пособия на погребение останков по причине пропуска установленного законом о погребении и похоронном деле шестимесячного срока для обращения с соответствующим заявлением, исчисляемого со дня смерти, - сообщает прокуратура Иркутской области.



В суд был направлен иск о восстановлении срока для обращения за выплатой социального пособия на погребение, поскольку этот срок не является пресекательным и может быть восстановлен судом.



Эхирит-Булагатский районный суд требования прокурора удовлетворил. Решение вступило в законную силу, права женщины восстановлены.



