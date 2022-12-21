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По Интернету за год разлетелась чёртова дюжина фейков о Бурятии

По Интернету за год разлетелась чёртова дюжина фейков о Бурятии
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Чаще всего небылицы о республике распространяются через «ВКонтакте»

В центре управления регионом (ЦУР) Бурятии подвели итоги работы по противодействию недостоверной информации, которая распространяется через Интернет. В 2022 году в Сети появилось 13 уникальных фейковых сообщения о республике, которые свыше пяти тысяч раз перепечатали в различных СМИ и соцсетях.

Отличительная черта таких вбросов в том, что они практически не получают распространения внутри самого региона и достаточно быстро опровергаются. Средняя время реакции на фейк – три с половиной часа. Жертвами недостоверной информации, как правило, становится внешняя аудитория, мало что знающая о Бурятии.

Самым популярным фейком года стала сентябрьская «новость» о том, что студентов в Улан-Удэ якобы забирают в военкоматы прямо с занятий.

- Эта фальшивка, не вызвав доверия у жителей республики, получила сотни публикаций за её пределами, – отмечают в ЦУР.
 
Чаще всего различные небылицы распространяются через «ВКонтакте» (40% публикаций). На втором месте – «Одноклассники» (22%), третье – у меседжера Telegram (11%). У фейков про Бурятию есть своя специфика. Это либо полностью выдуманное и голословное, но резонансное сообщение, либо постановочное/архивное видео, выдаваемое за настоящее и актуальное, либо изготовление фальшивого документа, который пытаются представить как подлинный.

- В мае по Сети начала гулять фотография указа правительства Бурятии, в котором пообещали бесплатную раздачу автомобилей «Москвич» военнослужащим, – рассказывает аналитик ЦУР Алексей Жанаев. – Документ был неплохо изготовлен, но его создатели не учли, что «Москвичи» на тот момент не выпускались уже более 12 лет, а московский автозавод закрылся.

Серьёзность угрозы, исходящей от создателей и распространителей фейков, отмечают и на федеральном уровне. В этом году АНО «Диалог» запустила фактчекинговую платформу под названием «Лапша Медиа». Специалисты сервиса каждый день выявляют и опровергает десятки ложных сообщений по всей стране.

В 2022 году Россия столкнулась с самой массовой информационной атакой в истории. Количество уникальных фейков достигло 3700, а число их упоминаний перевалило за 9 миллионов 300 тысяч. Таким образом, по сравнению с 2021-ым недостоверной информации в Интернете стало больше в шесть раз.

20 декабря при участии генерального директора АНО «Диалог» на площадке международной медиа-группы «Россия сегодня» эксперты обсудили методы борьбы с фейками.

- Мы столкнулись с угрозой не только информационной, но и национальной безопасности, когда требуется консолидация государства и гражданского общества. «Лапша Медиа» сегодня предоставляет возможность получить достоверные данные пользователям, которые сталкиваются с фейками. С момента запуска платформы поступило более 85 тысяч запросов на проверку публикаций и сообщений. Только при их своевременной отработке возможно создание безопасной информационной среды для граждан, – отметил гендиректор АНО Владимир Табак.

В дискуссии приняли участие и представители государства, которые также отмечают высокую опасность, исходящую от производителей и распространителей недостоверной информации.

- Тема фейков не нова – вбросы были во все времена, но отличались локальным характером. Сегодня интернет-среда даёт возможность для их быстрого распространения. 79% населения России считают это опасным явлением, подчеркнула начальник управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева.

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