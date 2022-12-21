Жителям Бурятии рассказали, как не взлететь вместе с новогодним фейерверком

Специалисты призывают быть аккуратнее и не запускать его с рук









Храните фейерверки и хлопушки подальше от источников огня и перед использованием обязательно ознакомьтесь с инструкцией. Запускать их можно только в малолюдных местах, подальше от деревьев и линий электропередач.



- Поджигайте фейерверк с расстояния вытянутой руки. Никогда не запускайте его с рук. Если он не сработал, подойти к нему можно только через 15 минут, – отмечают в МЧС по Бурятии. – Не носите пиротехнику в карманах, не курите рядом с ней и не разбирайте её.







Перед новогодними праздниками в республиканском управлении МЧС решили напомнить основные меры предосторожности при запуске пиротехники. В ведомстве составили краткую памятку специально для жителей Бурятии.- Соблюдение этих несложных правил позволит избежать неприятностей в новогодние и рождественские праздники, – отметили в МЧС.Пиротехнику необходимо покупать только в специализированных магазинах. Обратите внимание на срок годности и проверьте, есть ли у продавца сертификат соответствия на товар.