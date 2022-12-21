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«Единая Россия» подарила новогоднюю елку военному госпиталю в Улан-Удэ

«Единая Россия» подарила новогоднюю елку военному госпиталю в Улан-Удэ
Общество,  Фото:пресс-служба «Единой России»
В рамках проведения новогодних акций партия «Единая Россия» подарила ёлку и игрушки военному госпиталю

16 декабря сторонники «Единой России» и волонтёры «Молодой Гвардии» установили и украсили новогоднюю елку в клубе военного госпиталя.

- Мы поставили «лесную красавицу», чтобы находящиеся на лечении военнослужащие почувствовали праздничную атмосферу. Ежегодно у нас здесь проходит много мероприятий. К нам часто приезжают с выступлениями общественные организации, к Новому году планируются выступления министерства культуры и Минздрава, - рассказал временно исполняющий обязанности начальника 437-го военного госпиталя подполковник Дмитрий Черепченко. - Нам очень приятно, что столько внимания оказывают нашим бойцам, это помогает поднять их боевой дух.


В преддверии праздника партия проводит ряд благотворительных акций для детей, ветеранов, а также для военных и семей мобилизованных.

- Сейчас в госпитале на лечении находятся военные, в том числе участники СВО. И мы решили создать для них новогоднее настроение и подарить частичку добра, внимания и заботы. Хочу пожелать нашим бойцам скорейшего выздоровления, бодрости духа и мужества, - отметил Владимир Ведерников, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Народном Хурале Бурятии.

Кроме того, партийцы планируют в канун Нового года принять участие в благотворительной акции «Ёлка желаний». Наши активисты, волонтёры, депутатский корпус и просто неравнодушные люди исполнят желания детей и вручат им подарки.



Единая Россия

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