Юбилей празднует житель села Нижний Саянтуй Нил Николаевич
Сегодня 95-й день рождения отмечает житель села Нижний Саянтуй Нил Николаевич Денисов. Об сообщил глава Тарбагатайского района Бурятии Владимир Смолин.
Родился Нил Николаевич в селе Подлопатки Мухоршибирского района в многодетной семье.
- Братьев забрали на фронт, а меня оставили работать в колхозе. Работал чабаном, трактористом. В 60-м году уехал к брату в Узбекистан, где до выхода на пенсию в течение 25 лет работал слесарем по ремонту оборудования на консервном заводе, - рассказывает Нил Николаевич.
Сейчас Нил Николаевич живёт с дочерью Людмилой Ниловной. Поздравить дорогого дедушку с юбилеем из Москвы прилетела любимая внучка.
Житель Бурятии отметил 95-летний юбилей
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