Из собранной сосновой шишки лесники получат семена
В Бурятии стартовал сбор сосновой шишки. Любой желающий может внести свою лепту в сохранение лесов родного края и сдать сосновую шишку в лесхоз. Цена варьируется от 20 до 40 рублей за кг, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
- Шишка должна быть нераскрытая и неповреждённая. Длина шишки должна быть не меньше 4,5 см. Следует учитывать, что рубка деревьев при сборе шишки не допустима, - пояснил заместитель руководителя «Лесресурс» Дмитрий Ставников.
Сосновую шишку принимают Бичурский, Буйский, Иволгинский, Кикинский, Заудинский, Заиграевский и Кяхтинский лесхозы. В Улан-Удэ шишку принимают сотрудники «Лесресурс».
- Из собранной сосновой шишки лесники получат семена, которые в дальнейшем будут высеяны в лесных питомниках. Выращенные заботливой рукой лесников сеянцы специалисты высадят на погибших от пожаров территориях, - пояснил первый заместитель руководителя республиканского агентства лесного хозяйства Дмитрий Баклашкин.
Сбор шишек от населения ведётся в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». В этом году лесники собрали 580 кг семян сосны. До весны специалисты планируют собрать около 40 тонн шишки и получить из них около 400 кг семян. Такой запас позволит восстанавливать лес в республике даже в неурожайные годы.
Жителей Бурятии зовут собирать сосновые шишки
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В рамках проведения новогодних акций партия «Единая Россия» подарила ёлку и игрушки военному госпиталю
Юбилей празднует житель села Нижний Саянтуй Нил Николаевич
Из собранной сосновой шишки лесники получат семена
Теперь маленькие пациенты смогут быстрее восстанавливаться после болезней и операций
Генподрядчик раскрыл подробности строительства двухэтажного аэровокзала
Главный новогодний салат в республике оказался немного дешевле, чем в Иркутской области
Каждому призёру вручили диплом и денежный приз
Он не будет работать девять дней подряд
Из-за нехватки денег его жена не смогла купить ребёнку зимнюю одежду
За последние сутки число заражённых COVID-19 в республике немного возросло
Продукцию вернули обратно в Монголию
17% респондентов хотели бы получить в Новом Году повышение в должности
Рейтинг регионов составляли по итогам года
Её признали нелегальной
Мать сводила детей в батутный центр и в кафе