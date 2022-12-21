Жителей Бурятии зовут собирать сосновые шишки

Общество, Фото: агентство лесного хозяйства

Из собранной сосновой шишки лесники получат семена



В Бурятии стартовал сбор сосновой шишки. Любой желающий может внести свою лепту в сохранение лесов родного края и сдать сосновую шишку в лесхоз. Цена варьируется от 20 до 40 рублей за кг, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



- Шишка должна быть нераскрытая и неповреждённая. Длина шишки должна быть не меньше 4,5 см. Следует учитывать, что рубка деревьев при сборе шишки не допустима, - пояснил заместитель руководителя «Лесресурс» Дмитрий Ставников.



Сосновую шишку принимают Бичурский, Буйский, Иволгинский, Кикинский, Заудинский, Заиграевский и Кяхтинский лесхозы. В Улан-Удэ шишку принимают сотрудники «Лесресурс».



- Из собранной сосновой шишки лесники получат семена, которые в дальнейшем будут высеяны в лесных питомниках. Выращенные заботливой рукой лесников сеянцы специалисты высадят на погибших от пожаров территориях, - пояснил первый заместитель руководителя республиканского агентства лесного хозяйства Дмитрий Баклашкин.



Сбор шишек от населения ведётся в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». В этом году лесники собрали 580 кг семян сосны. До весны специалисты планируют собрать около 40 тонн шишки и получить из них около 400 кг семян. Такой запас позволит восстанавливать лес в республике даже в неурожайные годы.

