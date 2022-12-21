В Бурятии сельчане каждый день рискуют жизнью на автобусной остановке

Люди могут в любой момент попасть под колёса или свалиться в кювет
Жители ДНТ «Булаг», которое находится в посёлке Николаевский в Тарбагатайском районе, пожаловались в местной группе «Тарбагатай-инфо» на опасную остановку. Люди заявили: речь идёт об их жизнях и здоровье. Недавно пассажиры выходили из автобуса № 120 на 14-ом километре Спиртзаводской трассы, и один человек упал в кювет.
Мужчине помогли женщины, которые тоже высаживались на этой же остановке. А супруг одной из местных жительниц едва не угодил там под колёса машины.
- Мужа чуть не сбил проезжающий мимо автомобиль. Резким движением успел увернуться в сторону и чудом избежал трагедии. А водитель при этом даже не заметил его, – рассказала женщина.
Сельчане попросили власти оборудовать на этом участке остановочные карманы и обезопасить его. Обращение уже направили в министерство транспорта Бурятии. Там подчеркнули: автодорога «Улан-Удэ – Николаевский – Тарбагатай – Подлопатки – Окино-Ключи» является дорогой регионального значения.
- На ней, в том числе – в черте ДНТ «Булаг», предусмотрено обустройство остановочных пунктов для пассажирского автотранспорта. Реализация объектов планируется при наличии бюджетных ассигнований, – рассказали в министерстве.
ПАО «МТС» и Cosmos Hotel Group на основе обезличенных данных платформы GeoEffect проанализировали туристические потоки в Бурятию
В рамках проведения новогодних акций партия «Единая Россия» подарила ёлку и игрушки военному госпиталю
Неприятный инцидент возник из-за срока смерти и захоронения
Специалисты призывают быть аккуратнее и не запускать его с рук
Генподрядчик раскрыл подробности строительства двухэтажного аэровокзала
Люди могут в любой момент попасть под колёса или свалиться в кювет
Жители республики смогут летать туда за 1035 рублей
Юбилей празднует житель села Нижний Саянтуй Нил Николаевич
Из собранной сосновой шишки лесники получат семена
Теперь маленькие пациенты смогут быстрее восстанавливаться после болезней и операций
Долгор Норбоева вручила сладкие подарки
Главный новогодний салат в республике оказался немного дешевле, чем в Иркутской области
Каждому призёру вручили диплом и денежный приз
Он не будет работать девять дней подряд
Из-за нехватки денег его жена не смогла купить ребёнку зимнюю одежду