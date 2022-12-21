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В Бурятии сельчане каждый день рискуют жизнью на автобусной остановке

В Бурятии сельчане каждый день рискуют жизнью на автобусной остановке
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Люди могут в любой момент попасть под колёса или свалиться в кювет

Жители ДНТ «Булаг», которое находится в посёлке Николаевский в Тарбагатайском районе, пожаловались в местной группе «Тарбагатай-инфо» на опасную остановку. Люди заявили: речь идёт об их жизнях и здоровье. Недавно пассажиры выходили из автобуса № 120 на 14-ом километре Спиртзаводской трассы, и один человек упал в кювет.

Мужчине помогли женщины, которые тоже высаживались на этой же остановке. А супруг одной из местных жительниц едва не угодил там под колёса машины.

- Мужа чуть не сбил проезжающий мимо автомобиль. Резким движением успел увернуться в сторону и чудом избежал трагедии. А водитель при этом даже  не заметил его, – рассказала женщина.

Сельчане попросили власти оборудовать на этом участке остановочные карманы и обезопасить его. Обращение уже направили в министерство транспорта Бурятии. Там подчеркнули: автодорога «Улан-Удэ – Николаевский – Тарбагатай – Подлопатки – Окино-Ключи» является дорогой регионального значения.

- На ней, в том числе – в черте ДНТ «Булаг», предусмотрено обустройство остановочных пунктов для пассажирского автотранспорта. Реализация объектов планируется при наличии бюджетных ассигнований, – рассказали в министерстве. 
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