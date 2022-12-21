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В Бурятии появилось современное оборудование для реабилитации детей

В Бурятии появилось современное оборудование для реабилитации детей
Общество,  Фото:ДРКБ
Теперь маленькие пациенты смогут быстрее восстанавливаться после болезней и операций

В детской республиканской клинической больнице (ДРКБ) в Улан-Удэ появилось 68 единиц высокотехнологичного медоборудования для реабилитации детей. Оно поступило в медучреждение по федеральному проекту «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». Правительство РФ разработало программу по поручению президента России Владимира Путина и утвердило её в мае 2022 года.

Всего ДРКБ получит 99 единиц такого современного оборудования на 86 миллионов рублей. Сотрудники отделений реабилитации (ОР) уже прошли обучение для работы на новых цифровых приборах.

Практически у всех аппаратов имеется интерактивная и биологическая обратная связь. В ОР № 1 на проспекте Строителей, 2а уже установили оборудование, позволяющее проводить эффективную реабилитацию в ранний восстановительный период. Это первые дни острого периода заболеваний и травм.

Так, теперь в больнице есть интерактивная система реабилитации нижних конечностей. 

- Она позволяет пациенту принять вертикальное положение в ранние сроки после операции. Интерактивный режим способствует психокоррекции и облегчает пассивную разработку конечностей и ходьбу, – пояснили в ДРКБ. 

В медучреждении есть и беговая дорожка с биологической обратной связью для ребятишек старше пяти лет. Она помогает тяжёлым пациентам сделать первые шаги и восстановить правильную походку. Из другого оборудования, поступившего в ДРКБ – виброплатформа Галилео, имитатор ходьбы «Иммитрон», аппарат глубокой электромагнитной стимуляции «Хивамат» и дыхательный тренажёр с биологической обратной связью Re Oxy 1-4 для восстановления детей с заболеваниями дыхательной системы, в том числе – после коронавируса.

На очереди – установка и внедрение новых технологий в отделениях реабилитации № 2 в селе Ильинка в Прибайкальском районе и № 3. Оборудование закупили при активной поддержке Минздрава Бурятии и лично главы ведомства Евгении Лудуповой. Техническое перевооружение призвано увеличить эффективность восстановительных мероприятий у детей и позволит им быстрее излечиться и социализироваться.
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