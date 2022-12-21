Забайкалец получил «условку» за пьяную езду

Мужчина ранее уже был подвергнут наказанию за аналогичное преступление



27-летний житель Хилокского района Забайкальского края признан виновным по ч. 1 ст. 264.3 УК РФ «Управление транспортным средством лицом, лишённым права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию».



26 сентября мужчина езди на автомобиле друга по федеральной автомобильной дороге Иркутск – Чита, пока не его не остановил инспектор Госавтоинспекции.



При проверке документов установлено, что водитель ранее был подвергнут административному наказанию и лишён водительских прав, в связи с чем он был отстранён от управления транспортом, а в дальнейшем привлечён к уголовной ответственности.



- Хилокский районный суд с учётом смягчающих обстоятельств назначил мужчине наказание в виде 7 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, а также лишил его права управления транспортными средствами на 1 год и 10 месяцев, - сообщает пресс-служба прокураты Забайкальского края.



Приговор вступил в законную силу.



