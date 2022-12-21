В Александровском централе завершены первоочередные противоаварийные работы
Первоочередные противоаварийные работы завершены в историко-архитектурном комплексе «Александровский централ». Это памятник истории и культуры федерального значения, расположенный в селе Александровское Боханского района Иркутской области.
Специалисты подрядной организации отремонтировали повреждённую кровлю, уложили 320 квадратных метров металлической кровли, 240 квадратных метров шиферной. Для отвода воды смонтировали водосточную систему, установили 38 труб, провели консервацию окон, дверных и оконных пролётов. Их закрыли деревянными щитами, общая площадь которых составляет 580 квадратных метров.
- Работы были начаты в середине ноября. Средства на их проведение выделили из областного бюджета. Техническим заказчиком работ является ОГАУ «Центр сохранения наследия Иркутской области». Работы проведены по графику в соответствии с разработанной проектной документацией. Их задача – сохранить объект в нынешнем состоянии до начала реставрации и ограничить проход людей на территорию, - сообщает министерство культуры Иркутской области.
Александровский централ - это один из уникальных объектов российской каторги и ссылки, построен в 1873 году. Тюрьма рассчитана на 1,4 тысяч заключённых. В ней содержались участники антиправительственных выступлений, в начале XX века через неё прошли революционеры Феликс Дзержинский, Михаил Фрунзе, Сергей Орджоникидзе. В советское время в здании располагалась трудовая колония для несовершеннолетних правонарушителей и беспризорников, затем – следственный изолятор. С 1956 по 2017 годы в комплексе разместили Иркутскую психиатрическую больницу.
В Иркутской области уникальный памятник истории приводят в порядок
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