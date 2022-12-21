В Чите юные правонарушители сыграли в «Сказкотерапию»

Общество, Фото: УМВД России по Забайкальскому краю

Игру провели студенты-психологи



Будущие специалисты провели психологический тренинг для подростков, находящихся в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Забайкальскому краю.



При содействии члена Общественного совета при региональном УМВД, кандидата психологических наук Ларисы Бобылевой специализированное подразделение полиции посетили студенты второго курса психолого-педагогического факультета ЗабГУ и провели с ребятами психологическую игру «Сказкотерапия».



По мнению специалистов, тренинг способен помочь ребёнку посмотреть на себя с лучшей стороны и «примерить» добрые поступки из сказки на себя. По результатам «сказкотерапии» студенты не только смогли поближе узнать ребят, но и проанализировать стиль поведения подростков в конфликтных ситуациях. После тренинга будущие психологи рассказали ребятам о том, как избежать конфликт, решая проблему конструктивным диалогом.



В свою очередь сотрудники Центра познакомили студентов с условиями проживания несовершеннолетних и рассказали по каким причинам подростки попадают в учреждение, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

