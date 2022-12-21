Продукцию вернули обратно в Монголию
Во время досмотров в МАПП «Кяхта» и ЖДПП «Наушки» в Кяхтинском районе Бурятии выявлены нарушения ветеринарного законодательства. Граждане России и Монголии пытались ввезти 12 кг сушёного творога и 4 кг говядины.
- Данную продукцию запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении. Это является нарушением положения о едином порядке осуществления ветеринарного контроля на границе и территории Евразийского экономического союза, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В отношении туристов возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ. Продукция изъята и отправлена обратно в Монголию.
В Бурятии туристам не разрешили ввезти мясо и творог из Монголии
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