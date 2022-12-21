ОРВИ и грипп в Бурятии подавили коронавирус

За последние сутки число заражённых COVID-19 в республике немного возросло
В стационарах сейчас находятся 32 пациента с ковидом. Накануне госпитализировали двух человек. Скончался один житель республики старше 65 лет. Общее число умерших возросло до 3099.
В отделениях реанимации лежат 6 пациентов, ещё 330 борются с COVID-19 дома.
Всего в республике провели 2 700 229 лабораторных исследований. Чтобы избежать инфицирования, в Роспотребнадзоре советуют соблюдать правила личной гигиены, а при ухудшении самочувствия – оставаться дома и обратиться к врачу.
COVID-19 в Бурятии затих на фоне ОРВИ и гриппа. За последнюю неделю заболеваемость острыми респираторными инфекциями в регионе снизилась на 30%, причём как в Улан-Удэ, так и районах республики. Специалисты продолжают выявлять заражённых гриппом. Все они оказались непривиты.
Всего в республике провели 2 700 229 лабораторных исследований. Чтобы избежать инфицирования, в Роспотребнадзоре советуют соблюдать правила личной гигиены, а при ухудшении самочувствия – оставаться дома и обратиться к врачу.
COVID-19 в Бурятии затих на фоне ОРВИ и гриппа. За последнюю неделю заболеваемость острыми респираторными инфекциями в регионе снизилась на 30%, причём как в Улан-Удэ, так и районах республики. Специалисты продолжают выявлять заражённых гриппом. Все они оказались непривиты.