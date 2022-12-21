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МФЦ в Бурятии закроется на новогодних праздниках

МФЦ в Бурятии закроется на новогодних праздниках
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он не будет работать девять дней подряд

В многофункциональном центре Бурятии предупредили об изменении режима работы из-за предстоящих праздников. МФЦ будет закрыт в течение всех новогодних каникул – с 31 декабря, которое выпадает на субботу, и по 8 января включительно.

Учреждение вернётся к привычному графику 9 января. Приём там с этого дня будет осуществляться в обычном режиме. В эту среду, 21 декабря МФЦ работает с 08:30 до 17:30, а в следующую, 28-го – с 08:30 до 13:00.



МФЦ Новый год

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