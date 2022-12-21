МФЦ в Бурятии закроется на новогодних праздниках

Он не будет работать девять дней подряд





В многофункциональном центре Бурятии предупредили об изменении режима работы из-за предстоящих праздников. МФЦ будет закрыт в течение всех новогодних каникул – с 31 декабря, которое выпадает на субботу, и по 8 января включительно.Учреждение вернётся к привычному графику 9 января. Приём там с этого дня будет осуществляться в обычном режиме. В эту среду, 21 декабря МФЦ работает с 08:30 до 17:30, а в следующую, 28-го – с 08:30 до 13:00.