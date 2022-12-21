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Бурятский омбудсмен помогла мобилизованному, не получившему выплат

Бурятский омбудсмен помогла мобилизованному, не получившему выплат
Общество, 
Из-за нехватки денег его жена не смогла купить ребёнку зимнюю одежду

Уполномоченный по правам человека Юлия Жамбалова помогла участнику спецоперации из Бурятии добиться положенных выплат. С просьбой о помощи к ней обратилась жена самого мобилизованного. Женщина рассказала, что мужу, уехавшему на СВО, не перечислили единовременную выплату и ежемесячное денежное довольствие.

Мужчину мобилизовали 22 сентября, а в спецоперации он принимает участие с 3 октября. К 1 ноября на его банковский счет не поступили ни заработная плата, ни разовая выплата, сообщили в аппарате бурятского омбудсмена. 

У супругов есть малолетний ребёнок – чтобы купить ему зимнюю одежду, нужны были деньги. Кроме того, у них имеются кредиты. Семья живет в районе республики, и у жены из-за этого возникли проблемы с оформлением кредитных каникул. Ей нужно было предоставить доверенность от имени военнослужащего, подписанную командиром войсковой части. Часы приёма у него не совпадают с графиком маршрутки, которая курсирует из района в город и обратно.

Юлия Жамбалова совместно с войсковой частью и Минсоцзащиты Бурятии организовала работу по содействию в решении этих вопросов. В итоге в в/ч супруге помогли оформить доверенность и, уточнив данные её мужа, решили проблему с выплатой денег.
деньги омбудсмен

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