Бурятский омбудсмен помогла мобилизованному, не получившему выплат

Из-за нехватки денег его жена не смогла купить ребёнку зимнюю одежду
Уполномоченный по правам человека Юлия Жамбалова помогла участнику спецоперации из Бурятии добиться положенных выплат. С просьбой о помощи к ней обратилась жена самого мобилизованного. Женщина рассказала, что мужу, уехавшему на СВО, не перечислили единовременную выплату и ежемесячное денежное довольствие.
Мужчину мобилизовали 22 сентября, а в спецоперации он принимает участие с 3 октября. К 1 ноября на его банковский счет не поступили ни заработная плата, ни разовая выплата, сообщили в аппарате бурятского омбудсмена.
У супругов есть малолетний ребёнок – чтобы купить ему зимнюю одежду, нужны были деньги. Кроме того, у них имеются кредиты. Семья живет в районе республики, и у жены из-за этого возникли проблемы с оформлением кредитных каникул. Ей нужно было предоставить доверенность от имени военнослужащего, подписанную командиром войсковой части. Часы приёма у него не совпадают с графиком маршрутки, которая курсирует из района в город и обратно.
Юлия Жамбалова совместно с войсковой частью и Минсоцзащиты Бурятии организовала работу по содействию в решении этих вопросов. В итоге в в/ч супруге помогли оформить доверенность и, уточнив данные её мужа, решили проблему с выплатой денег.
Главный новогодний салат в республике оказался немного дешевле, чем в Иркутской области
Генподрядчик раскрыл подробности строительства двухэтажного аэровокзала
Каждому призёру вручили диплом и денежный приз
Он не будет работать девять дней подряд
Из-за нехватки денег его жена не смогла купить ребёнку зимнюю одежду
За последние сутки число заражённых COVID-19 в республике немного возросло
Продукцию вернули обратно в Монголию
17% респондентов хотели бы получить в Новом Году повышение в должности
Рейтинг регионов составляли по итогам года
Её признали нелегальной
Мать сводила детей в батутный центр и в кафе
Праздничными гирляндами украсили более сотни деревьев
Некоторые из них год назад лишились почти всего скота
Республика оказалась среди лидеров по любви к спиртному
Виновника привлекли к административной ответственности