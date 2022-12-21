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33% жителей Бурятии попросили у Деда Мороза повышение зарплаты

33% жителей Бурятии попросили у Деда Мороза повышение зарплаты
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
17% респондентов хотели бы получить в Новом Году повышение в должности

Служба исследований hh.ru провела опрос среди жителей Дальнего Востока, в том числе Бурятии, и выяснила, какой карьерный подарок они попросили бы у Деда Мороза.

33% Бурятии хотели бы попросить у Деда Мороза повышения заработной платы. Чаще всего об этом мечтают строители, работники транспорта и логистики, а также специалисты по управлению персоналом.

17% респондентов хотели бы получить в Новом Году повышение в должности. Чаще всего такой ответ выбирали представители сферы производства (13%) и строительства (11%)

Каждый десятый опрошенный (11%) в качестве карьерного подарка от Деда Мороза хотел бы получить новую профессию. Чаще всего дальневосточники мечтают освоить ИТ-сферу (33%). Остальные сферы пользуются значительно меньшим интересом: маркетинг, искусство и сферу строительства хотели бы освоить по 8% опрошенных, логистику и финансы – по 6%, медицину – 5%.

Ещё 11% жителей ДФО загадали бы Деду Морозу развитие компетенций в текущей профессии, а также обучение дополнительной профессии, а 6% — мечтают о таком новогоднем подарке, как признание в текущей специальности. Еще 11% затруднились ответить.

Размышляя о том, по какому критерию стоит выбирать профессию в 2023 году, 42% жителей Дальнего Востока назвали востребованность профессии, 36% – перспективу отрасли, 33% – заработную плату, 31% — перспективу карьерного роста, 28% — стабильность.

Если бы можно было выбрать любую профессию, то 22% дальневосточников в 2023 году стали бы путешественниками, 14% — ИТ-специалистами, 11% — дизайнерами, 8% — актёрами, 6% — маркетологами и экономистами, по 3% — коучами, учителями и полицейскими. Ещё 25% выбрали бы иные варианты (среди них встречались массажист, директор, писатель, переводчик, фотограф, учёный, инженер и другие). 
Дед Мороз заработная плата

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