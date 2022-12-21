Федерация спортивного туризма Бурятии вошла в тройку лучших в России





На завершившемся в Москве съезде федерации спортивного туризма России были внесены изменения в устав организации и подведены итоги работы региональных федераций за 2021 год. Лучшие регионы наградили почётными грамотами.По результатам рейтинга среди регионов России с населением до 1 миллиона одним из лучших регионов, развивающих спортивный туризм, была признана федерация спортивного туризма Бурятии. Она заняла третье место в рейтинге.- Каждый год федерация спортивного туризма сдаёт отчёт о своей деятельности за год. Мы на основе итогов отчёта подводим итоги рейтинга регионов. Республика Бурятия вырвалась вперед в рейтинге благодаря тому, что приняла участие в чемпионате и кубке России по спортивному туризму, - прокомментировала в федерации спортивного туризма Бурятии.