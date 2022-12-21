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Федерация спортивного туризма Бурятии вошла в тройку лучших в России

Федерация спортивного туризма Бурятии вошла в тройку лучших в России
Общество,  Фото:ФСТ Бурятии
Рейтинг регионов составляли по итогам года

На завершившемся в Москве съезде федерации спортивного туризма России были внесены изменения в устав организации и подведены итоги работы региональных федераций за 2021 год. Лучшие регионы наградили почётными грамотами.

По результатам рейтинга среди регионов России с населением до 1 миллиона одним из лучших регионов, развивающих спортивный туризм, была признана федерация спортивного туризма Бурятии. Она заняла третье место в рейтинге.

- Каждый год федерация спортивного туризма сдаёт отчёт о своей деятельности за год. Мы на основе итогов отчёта подводим итоги рейтинга регионов. Республика Бурятия вырвалась вперед в рейтинге благодаря тому, что приняла участие в чемпионате и кубке России по спортивному туризму, - прокомментировала в федерации спортивного туризма Бурятии. 

спортивный туризм спорт

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