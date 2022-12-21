Огромной свалкой на набережной в Улан-Удэ заинтересовалась прокуратура

Её признали нелегальной









Надзорное ведомство провело проверку после публикаций в СМИ. В итоге УКС получило представление. Свалку признали нелегальной. Активисты Народного фронта заявили, что после этого с набережной вывезли 500 кубометров отходов.





По документам остальной мусор будет лежать там до весны. Общественники считают это нарушением, но не единственным.



- В смету на вывоз мусора заложили около 3 миллионов рублей, но этого хватило для уборки лишь 4 тонн отходов из 11-ти. Денег на остальное нет якобы потому, что проектные документы были разработаны в 2015 году. С тех пор стоимость увеличилась, – пояснили в Народном фронте.



Там задались вопросом, почему не корректировалась смета и добавили, что впереди – проверка Росприроднадзора и Бурприроднадзора. Сейчас «фронтовики» ждут её итогов.

