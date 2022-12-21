В Бурятии затянули с оплатой за ремонт дороги в Поселье

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Виновника привлекли к административной ответственности



Прокуратура Иволгинского района Бурятии выявила нарушение закона о закупках при реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».



Установлено, что контрактным управляющим муниципального учреждения «Иволга» администрации Иволгинского района допущен факт несвоевременной оплаты работ по муниципальному контракту на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги в селе Поселье.



По постановлению прокурора района управлением федеральной антимонопольной службы по Бурятии должностное лицо привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ «Нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты работ при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд».



Виновнику назначено наказание в виде предупреждения.





