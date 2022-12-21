Жительнице Бурятии сделали перерасчёт компенсации за детсад

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В деле разбиралась прокуратуры



Жительница Закаменского района Бурятии, мать троих детей, обратилась в орган социальной защиты населения с заявлением о назначении компенсации части родительской платы за содержание второго и третьего ребёнка в дошкольных образовательных учреждениях.



- В нарушение закона уполномоченным органом решение о предоставлении либо об отказе в представлении компенсации на третьего ребёнка не принято. Впоследствии, спустя семь месяцев, данная выплата назначена и произведена без перерасчёта за предыдущее время, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Руководителю отдела социальной защиты населения по Закаменскому району внесено прокурорское представление, которое удовлетворено, заявительнице произведён перерасчёт, выплачена недостающая компенсация в размере 3,5 тыс. рублей.

