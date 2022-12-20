В Бурятии школьники смастерили «столовые» для птиц









Такие наполненные едой самодельные «столовые» для птиц — один из важнейших способов сохранения пернатых.



- Сейчас ребята в том возрасте, когда у них формируется отношение к окружающему миру, и очень важно на этом этапе привлечь их интерес, чтобы потом в зрелом возрасте они могли помогать самостоятельно окружающей среде, понимать ответственность и т.д., - отмечают сотрудники нацпарка «Тункинский».



Зимой птицам, особенно маленьким, найти себе пропитание крайне сложно, особенно когда лежит снег. Большинство источников пищи - насекомые, семена, плоды на ветках и другой мелкий корм - становятся для птиц недоступными. Если птица не найдёт себе еды в течение короткого зимнего дня, она может погибнуть. Такие наполненные едой самодельные «столовые» для птиц — один из важнейших способов сохранения пернатых.- Сейчас ребята в том возрасте, когда у них формируется отношение к окружающему миру, и очень важно на этом этапе привлечь их интерес, чтобы потом в зрелом возрасте они могли помогать самостоятельно окружающей среде, понимать ответственность и т.д., - отмечают сотрудники нацпарка «Тункинский».Зимой птицам, особенно маленьким, найти себе пропитание крайне сложно, особенно когда лежит снег. Большинство источников пищи - насекомые, семена, плоды на ветках и другой мелкий корм - становятся для птиц недоступными. Если птица не найдёт себе еды в течение короткого зимнего дня, она может погибнуть.

















Учащиеся 3 «а» класса Кыренской школы в Тункинском районе Бурятии зимой решили позаботиться о тех, кому без нашей помощи не обойтись.- В рамках помощи зимующим птицам ребята смастерили красивые, яркие кормушки и скворечники, которые подарили национальному парку «Тункинский». У офисов национального парка уже появились различные кормушки и скворечники, которые привлекают пернатых жителей, - сообщили в Тункинском национальном парке.Развесить кормушки для птиц было решено в местности Хонгор Уула и на экологической тропе «Саянай зурхэн», где обитает множество животных и птиц.